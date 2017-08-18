Среди пострадавших во время теракта в Барселоне граждан Азербайджана нет

2017-08-18 10:53 | www.apa.az | 3

Граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате террористических атак в Барселоне на данный момент не зарегистрировано.

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, соответствующая информация поступила из посольства Азербайджана в Испании.

«Наше посольство продолжает контакты с соответствующими структурами Испании. Личности некоторых жертв теракта пока не установлены. При поступлении дополнительной информации СМИ и общественность будут извещены», - добавил он.