Брат Астана Шахвердиева стер запись аварии на Gelandewagen? – ОБНОВЛЕНО

2017-08-18 10:55 | www.oxu.az | 3

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отреагировал на новость в СМИ о том, что брат депутата Астана Шахвердиева Эйваз Шахвердиев скрыл запись аварии, совершенной внуком Али Гасанова Наилем Аллахвердиевым.

Как передает Oxu.Az, Вагиф Асадов позвонил в редакцию сайта Qafqazinfo, распространившем новость, и выразил свое недовольство:

«Сначала скажу, что Эйваз Шахвердиев находился в отпуске, когда произошли эти события. Во-вторых, Э.Шахвердиев не является заместителем начальника Управления Государственной дорожной полиции Баку. Полковник-лейтенант Эйваз Шахвердиев – начальник отдела организации дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку Главного управления полиции города Баку и выполняет функциональные обязанности.

В-третьих, СМИ распространили неуточненную информацию о том, что Э.Шахвердиев несет ответственность за систему интеллектуального управления и осуществляет надзор над всеми камерами наблюдения, вновь преследуя цель бросить тень на работу сотрудников дорожной полиции. Надзор над отделом камер осуществляет начальник другого отдела, но и он не несет ответственность за систему интеллектуального управления. Таким образом, вся эта информация – лишь попытка сформировать негативный образ семьи Шахвердиевых».

В.Асадов заявил, что при применении современных технических средств невозможно ничего скрыть: «По меньшей мере МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление для общественности. Сейчас в связи с этим происшествием ведется работа. Общественности сообщили о других проведенных мероприятиях».

17:36 (17.08.2017)

Смертельное ДТП, виновником которого стал внук вице-премьера, председателя «Гачкынкома» Али Гасанова Наиль Аллахвердиев, стало одной из самых обсуждаемых тем в Азербайджане в последнее время.

Масла в огонь подлило скандальное заявление депутата Астана Шахвердиева о том, что Наиль Аллахвердиев во время аварии находился дома.

Никто так и не понял, почему депутат встал на защиту Али Гасанова и его семьи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avropa.info, всеми привилегиями, которых добился Астан Шахвердиев и его родственники, он обязан именно вице-премьеру Али Гасанову. Брат Астана Шахвердиева Араз Шахвердиев – начальник Управления полиции Джабраильского района, а другой брат Эйваз Шахвердиев – замначальника Государственной дорожной полиции города Баку. Утверждается, что факт нахождения Наиля Аллахвердиева за рулем в тот злополучный день сумел скрыть именно Эйваз Шахвердиев.

Отмечается, что Эйваз Шахвердиев несет ответственность за систему интеллектуального управления Государственной дорожной полиции Баку и осуществляет надзор над всеми камерами наблюдения.

Напомним, что через день после аварии депутат Астан Шахвердиев заявлял, что Наиль Аллахвердиев не находился на месте происшествия и не управлял автомобилем. Затем стало известно, что еще один брат Астана Шахвердиева Фарид Шахвердиев занимает высокую должность в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, которую возглавляет Али Гасанов.

Э.А.

