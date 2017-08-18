В Нафталане сестра депутата попала в аварию

2017-08-18 11:11 | www.oxu.az | 5

В Нафталане 4 человека пострадали в результате ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Геранбой-Тапгарагоюнлу на территории села Гашалты.

Автомобиль сошел с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали жители села Гашалты Ильхама Ахмедова 1980 г.р., Гюльпери Годжаева 2000 г.р., Гамида Асланова 1963 г.р. и Вугар Гаджизаде 2003 г.р. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

Сообщается, что Гамида Асланова – сестра депутата от 96-го Геранбойско-Нафталанского автономного округа Махира Асланова.

По факту ведется расследование.

Э.А.

