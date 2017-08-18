Среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Азербайджана пока не зафиксировано - МИД (версия 2)

2017-08-18 10:53 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Согласно информации посольства Азербайджана в Испании до настоящего времени среди пострадавших в результате теракта в Барселоне не зафиксировано граждан Азербайджана, сказал Trend в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посольство Азербайджана продолжает контактировать с соответствующими органами Испании.

"Личность нескольких пострадавших во время теракта пока не выяснена. СМИ и общественность будут проинформированы при наличии дополнительной информации", - сказал Гаджиев.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.