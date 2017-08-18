Все новые туннели и мосты в Турции устойчивы к землетрясению – Минтранс

2017-08-18 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Все значимые новые объекты транспортной инфраструктуры Турции, такие как тоннель Мармарай, мосты Явуз Султан Селим и Османгази устойчивы к землетрясению. Об этом говорится в сообщении, поступившем в Trend из министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Согласно сообщению, все мосты на территории Турции также модернизированы, в частности, обеспечена сейсмоустойчивость их конструкций. В минтрансе Турции отметили, что Евразийский тоннель также устойчив к землетрясениям.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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