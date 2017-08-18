МИД решительно осудил теракты в Барселоне

2017-08-18 11:00 | www.apa.az | 3

«Мы решительно осуждаем совершенные в Барселоне теракты».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев принес соболезнования семьям погибших в результате терактов и пожелал скорейшего выздоровления раненым: «Как страдающее от терроризма государство Азербайджанская Республика решительно осуждает все его формы и проявления. В связи с терактами в Барселоне президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также направил письмо министру иностранных дел Испании Альфонсо Мария Дастису Кеседо».