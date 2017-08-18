ENOC осуществила очередную поставку нефти в Иран в обход американских санкций

2017-08-18 11:01 | www.apa.az | 5

16 августа в иранский порт Нека прибыло и выгрузилось четвертое судно под российским флагом «ВФ Танкер-20» c 6,265 тыс. тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil.

Напомним, что в конце июля «ВФ Танкер-20» привез нефть компании Dragon Oil и встал на рейде порта Баку. Однако, после недельного ожидания, связанного с обнаружением незадекларированного груза на борту, в спешном порядке направился в сторону Ирана и выгрузился в терминале Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Следует отметить, что NIOC и NICO (торговая структура NIOC), а также их подразделения в различных странах включены в санкционный список США.

Сотрудники СМИ попытались связаться с маркетинговым директором Dragon Oil Ахмадом Ассадом и выяснить данную ситуацию. Однако, А.Ассад услышав вопрос журналиста, бросил трубку и в дальнейшем не счел нужным отвечать на звонки. Нежелание А.Ассада отвечать на вопросы прессы вполне объясняется тем, что имея гражданство США, он, тем не менее, работает на компанию, которая в обход американских санкций отправляет судна в Иран.

Отметим, что «ВФ Танкер-20» 7 августа также погрузил партию туркменской нефти в порту Аладжа (Туркменистан) и двинулся в сторону Азербайджана. Однако, вскоре после выхода из территориальных вод Туркменистана, судно повернуло на юг и пришло в иранский порт Нека. Судя по всему, данный маневр судна связан с тем, что грузовые и таможенные документы на нефть оформляются Dragon Oil и ENOC с указанием порта выгрузки груза Баку, что предполагает дальнейший транзит в Европу, так как, скорее всего, разрешения от властей Туркменистана (Государственная таможенная служба и др. структуры) на поставки туркменской нефти в Иран получено не было.

Не исключается, что Dragon Oil вообще не сможет получить подобное разрешение в связи с серьезным охлаждением отношений между Туркменистаном и Ираном из-за спора по оплате за поставленный в Иран туркменский природный газ и намерениями иранской стороны подать иск против Туркменистана в международный арбитраж. Кроме этого, подобные движения корабля, возможно, объясняются попытками Dragon Oil и ENOC скрыть истинное направление поставки груза – Иран и, таким образом, избежать попадания в список компаний, нарушающих американские санкции против Ирана. До каких пор DragonOil и ENOC удастся обойти стороной общепринятые нормы и стандарты, остается под вопросом.