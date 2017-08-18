МИД: Мы решительно осуждаем теракты в Барселоне

2017-08-18 11:17 | www.oxu.az | 3

«Мы решительно осуждаем совершенные в Барселоне теракты».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Х.Гаджиев принес соболезнования семьям погибших в результате терактов и пожелал скорейшего выздоровления раненым:

«Как пострадавшая от терроризма страна Азербайджанская Республика решительно осуждает все ее формы и проявления. В связи с терактами в Барселоне президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также направил письмо министру иностранных дел Испании Альфонсо Мария Дастису Кеседо».