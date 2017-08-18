Турция, Россия и Иран готовят совместную военную операцию в Сирии

2017-08-18 11:29 | www.oxu.az | 3

Согласно информации, совместная военная операция в Сирии может начаться в городе Идлиб, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Агентство сообщает, что Россия и Иран приступят к операции в южной части Идлиба, а Турция будет наступать с северного направления.

Сообщается также, что в настоящее время российские войска расположены на юге Идлиба в поселках Мурадах и Халфая.

Точная дата начала операции не называется.

И.Ф.