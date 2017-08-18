В Испании подтвердили арест третьего подозреваемого в связи с терактами

2017-08-18 11:30 | www.trend.az | 3

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию, ранее распространенную СМИ, о задержании в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании, передает РИА Новости

"В Риполе задержан третий человек в рамках полицейской операции в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне", — говорится в сообщении Mossos d'Esquadra в Twitter.

Накануне в этом же городе был задержан еще один человек – Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

В тот же день в каталонском муниципалитете Альканар произошло два взрыва, которые, по мнению правоохранителей, могут быть связаны с терактом в Барселоне. СМИ сообщают, что в одном из домов, где прогремел взрыв, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.