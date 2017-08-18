В посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг

2017-08-18 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с совершенным в Барселоне терактом в посольстве Испании в Азербайджане приспущен государственный флаг, сообщили в пятницу Trend в посольстве.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, число раненых достигло 119 человек

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)