Посол Нидерландов: «Мы укрепляем связи с Азербайджаном»

2017-08-18 11:20 | www.apa.az | 3

«Двусторонние связи между Азербайджаном и Нидерландами в политической сфере развиваются удовлетворительно».





Как сообщает АПА, об этом заявил посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс в ходе тренинга для журналистов, проводимого в рамках проекта «Платформа партнерства Открытого правительства в действии», который реализуется «Диалоговой платформой Открытого правительства» при поддержке МИД Нидерландов и Евразийского Фонда сотрудничества.





Керверс напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами.



«В течение этого периода между двумя странами налажены удовлетворительные дипломатические связи, сотрудничество в сфере энергетики. Мы укрепляем связи с Азербайджаном. Азербайджан очень молодое государство, в этой стране приняты законы, касающиеся агитации демократии, прав человека, а также связанные с открытым правительством. Нидерланды намерены оказывать содействие прогрессу в данной сфере.

Реализуемый проект является одним из таких примеров. Этот проект будет служить защите прав человека и верховенству закона. Открытое правительство помогает построению демократического государства, прозрачного экономического рынка. Этот проект демонстрирует, что Азербайджан заинтересован в этой сфере, принимает в связи с этим меры. Мы рады, что правительство Азербайджана готово сотрудничать с правительством Нидерланд, гражданским обществом и журналистами. Медиа должны быть проинформированы о партнерстве в области открытого правительства, чтобы довести информацию об этом обществу».