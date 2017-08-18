Задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Барселоне

2017-08-18 11:34 | www.apa.az | 3

Полиция Испании задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии.

Как сообщает АПА со ссылкой на «ТАСС», операция прошла в населенном пункте Риполь.

Напомним, 17 августа в Барселоне на улице Рамбла водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «ИГ».

В ночь с четверга на пятницу полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Злоумышленники пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел 17 августа в Барселоне. В результате пострадали семь человек, включая полицейского.