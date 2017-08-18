Нефтедобыча снизилась на 2,2 млн тонн

2017-08-18 11:34 | www.oxu.az | 3

В январе-июле 2017 года нефтедобыча в Азербайджане составила 22 млн 500,6 тыс. тонн.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ежемесячный отчет Госкомитета по статистике, это на 8,9% или 2,2 млн тонн меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (24 млн 700 тыс. тонн).

Отметим, что за январь-июль в стране было добыто 22 млн 471,9 тысяч тонн товарной нефти (снижение на 8,9%).

Министерство энергетики прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2017 году на уровне 40 млн тонн. Однако результаты нефтедобычи за 7-ой месяц дают основание полагать, что в текущем году в стране в лучшем случае удастся добыть 38,5 млн тонн «черного золота».

Л.А.

