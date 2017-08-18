Турция и Иордания обсудят развитие двухсторонних отношений

2017-08-18 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главы Турции и Иордании обсудят развитие двухсторонних отношений во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Амман, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Эрдоган посетит Амман 21 августа текущего года.

Сообщается, что в рамках визита в Иорданию Эрдоган встретится с королем Иордании Абдаллой II.

«Наряду с развитием двухсторонних отношений президент Турции и король Иордании обсудят ситуацию в Ираке, урегулирование сирийского конфликта, а также борьбу с терроризмом», - сообщают СМИ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu