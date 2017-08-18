Будет снят фильм об Ахмадие Джабраилове (ФОТО)

2017-08-18 12:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Готовится к съемкам фильм о герое французского Сопротивления и друге генерала и президента Франции Шарля Де Голля, Ахмадие Джабраилове, сообщили Trend Life в съемочной группе.

Фильм, в создании которого принимают участие представители Азербайджана, России и Франции, будет посвящен героизму и боевому пути Ахмадии Джабраилова.

Автор сценария фильма "Впереди генералов" Анар Омаров несколько раз побывал в Шеки, в доме-музее Джабраилова, работал с документами, встречался с сыном легендарного партизана. Получив от сына благословение и юридическое разрешение на использование имени его отца, Анар Омаров написал сценарий.

Сценарий фильма принятый и одобренный в со стороны представителей России и Франции, основан на реальных событиях и касается самого интересного периода жизни Джабраилова – периода Второй мировой войны.