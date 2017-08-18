Возбуждено уголовное дело по факту кражи редких археологических находок в Лерике

2017-08-18 11:46 | www.apa.az | 4

Возбуждено уголовное дело по факту кражи редких находок, обнаруженных во время археологических раскопок, которые вела экспедиция Института археологии и этнографии НАНА в Лерике.

Как сообщили АПА в Управлении полиции Лерикского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 183.1 (хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность).

В рамках уголовного дела опрошены жители села и лица, ведущие раскопки.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Отметим, ранее во время проведенных в Лерикском районе Институтом археологии и этнографии археологических раскопок был обнаружен некрополь, относящийся к V веку до н.э. Было установлено, что возраст некрополя, который был обнаружен на территории под названием Пибоз тепе, составляет 2500 лет. Как сообщил прессе руководитель экспедиции Джейхун Эминли, на этой территории были обнаружены более 120 могил, в которых были найдены сабли, копья, ножи, кинжалы, серебряные и бронзовые украшения и фаянсовая посуда с интересным художественным оформлением.

Несколько дней назад с упомянутой территории были похищены 8 редких находок.