Проблема с пешеходными переходами в центре Баку – ВИДЕО

2017-08-18 11:45 | www.oxu.az | 4

Отсутствие «зебр» на ряде широких проспектов и улиц Баку создает трудности местным жителям, а также гостям столицы. По официальной статистике, выросло число ДТП с наездом на пешеходов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, одна из опасных зон находится в самом центре Баку, на пересечении проспекта Нефтчиляр и Нобеля.

Отсутствие пешеходного перехода на многополосной односторонней дороге заставляет рисковать жизнью желающих попасть на Приморский бульвар.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что сотрудники Государственной дорожной полиции ведут работу по документации в связи с назначением пешеходных переходов:

«Если граждане также считают, что в их передвижении на дорогах возникли определенные трудности и есть необходимость в прокладке пешеходной зебры на территории, после завершения этих работ в назначенных местах прокладываются пешеходные зебры».

В. Асадов сообщил, что граждане должны обращаться в соответствующие органы управления государственной дорожной полиции. По его словам, на основе поступивших обращений со стороны граждан сотрудники дорожной полиции проводят осмотр территории и поднимается ходатайство для прокладки пешеходных полос на данной территории. На основе ходатайства и на основании решения Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров на этой территории прокладываются пешеходные полосы.

Э.А.

