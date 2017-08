Baku Fashion Week вступает на стартовую прямую (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась встреча азербайджанских дизайнеров с организаторами Mercedes-Benz Fashion Week Baku и Baku Fashion Week. Мероприятие проводилось с целью презентовать предстоящий сезон, рассказать о новых условиях участия, услышать пожелания, предложения и замечания непосредственно самим организатором. Следующий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Baku spring/summer 2018 будет проведен в ноябре, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На встречу пришла большая часть азербайджанских дизайнеров, а также представители СМИ и фотографы

Владелец, основатель и организатор Недели моды в Баку Хафиз Агаев, поблагодарил всех присутствующих, отметив, что у нас много талантливых дизайнеров.

"Знаю и вижу, как в Баку любят и ценят моду и уверен, что скоро уже совместными усилиями и наш город войдет в число тех, которые оказывают влияние на мир моды. Отличным примером является Грузия, с которой активно сотрудничаем" – сказал Агаев.

Команда организаторов рассказала о концепции, условиях участия, новшествах предстоящего сезона, отметив, что ожидаются сюрпризы, новинки для гостей и участников проекта осенью.

Было подчеркнуто, что с каждым сезоном организаторы стараются повышать качество и уровень организации, сотрудничают с организаторами Недель мод, фотографами, дизайнерами, представителями СМИ и модельными агентствами других стран. Ищут новые имена дизайнеров в Азербайджане, а также надежных партнеров и коллег для организации такого масштабного и значимого для страны проекта.

Неделя Моды – это большое официальное мероприятие, площадка для демонстрации дизайнерами, Домами мод своих новых сезонных коллекций, встреча с постоянными и потенциальными клиентами (местными и иностранными), байерами, отличный способ пиара, возможность повысить продажи, выйти на новый рынок и уровень, это также привлечение внимания местных и иностранных СМИ, возможность громко заявить о себе всему миру моды.

Для участия в проекте приглашают модных экспертов, критиков, специалистов, лекторов для проведения мастер-классов, в рамках проекта проводятся встречи, обучение и конкурсы для поддержки и развития fashion-индустрии страны.

Показы проходят два раза в год (весной и осенью). Обычно весной демонстрируют коллекции осенне-зимние, а осенью показывают коллекции весны и лета будущего года, так делается для того, чтобы байеры успели сформировать заказы и поставить коллекции в магазины к началу сезона. С осени 2016 года получила популярность система "see now - buy now", которую переняли многие дизайнеры мира. Дизайнеры и модные дома представляют не только сезонные, но и межсезонные коллекции.

Эти коллекции, как правило, более доступны по ценам, чем сезонные. Они являются подготовкой к предстоящей сезонной коллекции, часто имеют одну тематику, концепцию, ткани и т.д. Для таких коллекций нет фиксированных дат, дизайнеры могут использовать просто публикации лукбука вместо своих коллекций.

Отметим, что в предстоящем сезоне в Баку приедет группа фотографов, работающих в Германии, Лондоне, России, Грузии, Франции, которые будут снимать показы и бэкстейдж проекта.