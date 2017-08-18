Теракт в Барселоне может вновь снизить интерес азербайджанских туристов к Европе

2017-08-18 12:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Террористический акт в Барселоне может заметно снизить интерес азербайджанских туристов к европейскому направлению, сказал Trend в пятницу председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам руководителя AzTA, подобное уже происходило после терактов во Франции.

"Испания является одним из самых популярных направлений среди азербайджанских туристов, а каждый посетивший эту страну в первую очередь мечтает побывать в Барселоне. Хотя туристический сезон уже близится к завершению, думаю, что теракт может вновь снизить интерес туристов не только к Испании, но и к Европе в целом. Подобное уже происходило после терактов во Франции - это существенно снизило интерес к европейскому направлению", - сказал Багиров.

Как ранее сообщил Trend официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, пока среди пострадавших в результате теракта в Барселоне не выявлено граждан Азербайджана.

"Личность нескольких пострадавших во время теракта пока не выяснена. СМИ и общественность будут проинформированы при наличии дополнительной информации", - сказал Гаджиев.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

В тот же день в каталонском муниципалитете Альканар произошло два взрыва, которые, по мнению правоохранителей, могут быть связаны с терактом в Барселоне. СМИ сообщают, что в одном из домов, где прогремел взрыв, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.

(Автор: Анвар Мамедов)