Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-18 12:39 | www.apa.az | 2

19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, несмотря на повышенную влажность до 21 августа, погода будет благоприятной для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в горах ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.