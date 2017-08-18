Житель Баку оштрафован за незаконное содержание хищных птиц

2017-08-18 12:58 | www.apa.az | 2

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел проверили распространенную в социальных сетях информацию о продаже соколов.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, в ходе проверки установлено, что житель города Баку Тельман Зохрабов, незаконно отловив трех занесенных в «Красную книгу» Азербайджанской Республики соколов, содержал их в принадлежащем ему дачном доме, не имея официальных разрешительных документов на это.





По факту в отношении Т.Зохрабова составлен протокол, он оштрафован в административном порядке на сумму 500 манатов. Птицы изъяты и переданы в Центр восстановления дикой природы и Реабилитационную клинику при Алтыагачском Национальном парке. После обследования ветеринарным врачом и прохождения реабилитационного периода они будут выпущены на свободу в дикую природу.