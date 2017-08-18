В Баку полицейские силой вытащили женщину из машины – ВИДЕО

2017-08-18 12:00 | www.oxu.az | 4

В Центре Баку между полицейскими и женщиной возник конфликт.

Полицейские вытащили не подчинившуюся им женщину из машины и усадили в полицейский автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на criminal.az, инцидент произошел перед ночным клубом на площади Фонтанов.

В тот момент, когда женщина за рулем автомобиля «Нива» с госномерами 10 NJ 666 подавала автомобиль назад, на место прибыли сотрудники пост-патрульной службы, которые потребовали у водителя остановиться.

Женщина не подчинилась приказу. Тогда сотрудники полиции силой вытащили ее из автомобиля и усадили в полицейскую машину.

А.Г.