Сын бизнесмена устроил аварию на Range Rover, есть пострадавшая

2017-08-18 12:07 | www.oxu.az | 4

Вчера ночью в Шемахинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az, водитель автомобиля Range Rover Мустафа Исмайлов потерял управление и совершил ДТП.

В результате аварии находившаяся в автомобиле женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в одну из клиник Баку.

Также стало известно, что отец М.Исмайлова – известный в Азербайджане и России бизнесмен.

Сообщается, что произошедшее скрывают от общественности.

А.Г.

