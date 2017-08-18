Сын бизнесмена устроил аварию на Range Rover, есть пострадавшая
2017-08-18 12:07 | www.oxu.az | 4
Вчера ночью в Шемахинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Oxu.Az, водитель автомобиля Range Rover Мустафа Исмайлов потерял управление и совершил ДТП.
В результате аварии находившаяся в автомобиле женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в одну из клиник Баку.
Также стало известно, что отец М.Исмайлова – известный в Азербайджане и России бизнесмен.
Сообщается, что произошедшее скрывают от общественности.