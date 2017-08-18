В Азербайджане начался выбор вакансий учителями

2017-08-18 12:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты третьего тура (выбор вакансий) конкурса по приему на работу учителей в централизованном порядке в общеобразовательные учреждения Азербайджана, говорится в сообщении минобразования, распространенном в пятницу.

В выборе вакансий участвовали все кандидаты, набравшие проходной балл. Из них 5225 получили право выйти на следующий тур - собеседование.

Кандидаты, получившие право на замещение вакантного места, будут приглашены на собеседование. Приглашенным на собеседование необходимо принести с собой удостоверение личности, диплом о высшем или среднем образовании и приложение к диплому.

Впервые в этом году собеседование учителей по пению, физкультуре и рисованию было проведено до выбора вакансии.

Кандидаты будут допущены к выбору вакансии с 18 по 20 августа.

Кандидаты, не набравшие проходной балл, и не получившие право пройти собеседование из-за того, что набранные баллы недостаточны для замещения выбранного вакантного места, смогут участвовать в очередном замещении вакантных мест, которое состоится в начале сентября.

Конкурс по приему учителей на работу проводится по четырем турам - оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование.

(Текст: Кямаля Сеидова)