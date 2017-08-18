В Баку сохранится стабильная погода

2017-08-18 12:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшероне ночью 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов.

Несмотря на то, что до 21 августа влажность в некоторые часы на Абшеронском полуострове будет несколько высокой, стабильная погода будет благоприятствовать метеозависимым людям.

В районах Азербайджана без осадков, слабый восточный ветер.

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)