Управление по борьбе с бездомными животными: До конца года проблема бездомных собак в Баку будет решена

2017-08-18 13:15 | www.apa.az | 4

Об этом АПА заявил начальник участка Управления по борьбе с бездомными животными Исполнительной власти города Баку Арастун Амирасланов.

А. Амирасланов сообщил, что в течение месяца сотрудники управления отлавливают и проверяют примерно 700-800 бездомных собак. В этом вопросе тесную помощь оказывает Общественное объединение «IDEA». Он отметил, что для содержания, проверки бездомных собак существуют спецприемники, в которых в данный момент содержатся 600-700 собак: «В связи с бездомными собаками организации, граждане могут обратиться в Управление по телефону или в письменной форме. На основе специальных заявлений и жалоб сотрудники направляются по адресу. В настоящий момент этим занимаются 3 спецмашины и 9 охотников. Собаки отлавливаются специальными средствами. Не применяя силы, их привозят специальный участок по борьбе с бездомными животными. Ветеринары обследуют собак. Если у собак обнаруживается опасное для людей заболевание, бешенство, то они сжигаются после умерщвления. Здоровых же собак мы кормим, чистим и содержим. Кроме того, Управление принимает меры по предотвращению размножения собак. Собаки отлавливаются и стерилизуются, чтобы они не могли размножаться. После этого их нумеруют и выпускают на улицу. Каждый гражданин может обратиться в связи с ловлей бездомных животных по номеру 5650926/27, который работает круглосуточно».

Начальник участка отметил, что в Баку больше всего бездомных собак находится на въезде в город. По его словам, большинство обращений поступает из Баила, Мярдякана, Хырдалана, Баладжар: «Организация «IDEA» пригласила ветеринаров из Украины для обследования бездомных собак. Сегодня у нас имеется всего 1 ветеринар, в связи с чем работа идет медленно. Но после прибытия еще 2 ветеринаров из Украины работа ускорится».