Модернизация на этилен-полиэтиленовом заводе завершится в конце сентября

2017-08-18 13:24 | www.apa.az | 2

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал в Сумгаите, где ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту и модернизации на этилен-полиэтиленовом заводе ПО «Азерикимья».

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, Ровнаг Абдуллаев был проинформирован о том, что 10 августа на заводе начат капитальный ремонт, и эти работы будут завершены накануне профессионального праздника нефтяников - 20 сентября. Президенту SOCAR представлен план мероприятий, которые будут осуществляться в ходе 40-дневного капитального ремонта, обсуждена предстоящая работа.

Было отмечено, что в рамках проектов, поэтапно реализуемых компанией Technip Italy S.p.A. до 2019 года, будут модернизированы имеющиеся технологические установки, построены новые установки и вспомогательные площадки, за счет чего будет увеличена производственная мощность предприятия, обеспечены сырьем установки по производству полипропилена и полиэтилена, строящиеся в рамках проекта Polymer SOCAR, в результате чего будет удовлетворен спрос на эту продукцию, усилится экспортный потенциал.

Затем президент SOCAR посетил Дворец культуры «Химик», ознакомился с ходом ремонтных работ, дал поручения и рекомендации.