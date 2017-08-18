Косметика от Ким Кардашьян в свободной продаже в Баку

2017-08-18 12:12 | www.oxu.az | 2

Азербайджанские модницы невольно спонсируют сепаратистский режим на оккупированных территориях нашей страны. Да-да, именно так, а никак не иначе. Выяснить это удалось благодаря одному из активных пользователей соцсетей, обнаружившего, что в Азербайджане реализуется косметика бренда KKW. И все бы ничего, подумаешь, косметика. Причем здесь вообще оккупированные армянами территории Азербайджана? А при том, что бренд сей принадлежит американской фотомодели армянского происхождения Ким Кардашьян. Но, для начала, немного истории.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azeri.today, некоторое время назад младшая из клана Кардашьян - Кайли Дженнер - создала собственный бренд косметики Kylie или Kylie Cosmetics. На этом бренде всего за полтора года она заработала 420 млн долларов. Затем и Ким последовала примеру сестры, создав собственный бренд KKW - Ким Кардашьян-Вест. И вот косметика этого бренда вдруг каким-то таинственным образом оказалась в свободной продаже в нашей стране.

Конечно, мы далеки от ура-патриотизма, нам и в голову не придет призывать отказаться от услуг какой-то компании, в которой вдруг затесался армянин. А они, поверьте, есть везде - и в «Боинге«, и в «Эрбасе», и в Uber, и в концерне BMW, так что ж теперь, не летать самолетами, не пользоваться услугами такси и не ездить на «баварцах»? Согласитесь, что это глупо и нелепо. Однако в данном случае речь идет о бренде, владельцем которого является семейство Кардашьян, которое выделяет часть заработанных средств на продвижение процесса признания «геноцида армян», на нужды Вооруженных сил Армении и на содержание сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана. Соответственно, покупая косметику этого бренда, мы тем самым вносим свою копейку в копилку армянской военщины и карабахских сепаратистов. И вот здесь возникает ряд вопросов: каким образом эта косметика попала в Баку? Кто ее завозит? И куда смотрят соответствующие структуры?

Естественно, редакция Azeri.Today связались с человеком, реализующим эту косметику в соцсетях. Девушка, зарегистрированная в Инстаграме под ником jev cometics, довольно негативно отнеслась к нашему звонку. «Если эта продукция принадлежит армянам, то что она делает в Азербайджане? Я покупаю ее в магазинах в Баку», - резко заявила наша собеседница. К сожалению, наши попытки уточнить у нее, в каких именно магазинах реализуется косметика от Ким Кардашьян, не увенчались успехом. «Вам надо - идите и ищите, а мне больше не звоните», - отрезала она, бросив трубку.

Вполне возможно, что девушка и сама не знала, что этот бренд принадлежит семейству Кардашьян. Однако ее слова о том, что эта косметика свободно продается в бакинских магазинах, не может не настораживать.

Ведь каким-то образом этот товар в массовом порядке попадает в нашу страну. Но как? Да, на товаре не указано, что он произведен в Армении. И вряд ли рядовой сотрудник проверяющих структур на границе вообще в курсе, что у семейства Кардашьян имеется своя линейка косметики. Подумаешь, американская косметика KKW. В итоге мы невольно спонсируем своих врагов. Тут уж, вне всякого сомнения, вопрос идет о национальной безопасности. А значит, пора вмешаться соответствующим структурам и поставить надежный заслон поставкам в страну продукции от спонсоров карабахского сепаратизма.