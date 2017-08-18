В Сумгайыте взялись за бездомных собак

2017-08-18 12:24 | www.oxu.az | 3

«В Сумгайыте продолжаются работы по обезвреживанию и перемещению бездомных собак».

Как передает Oxu.Az, об этом azvision.az заявил замначальника Объединения жилищно-коммунального хозяйства Сумгайыта Рзагулу Зарафгулиев.

Он заявил, что в настоящее время эта работа продолжается и в скором времени будет завершена:

«Вчера во многих местах, в частности на территории 10-го микрорайона всю ночь шла работа. Около 50 собак были перемещены с территории на специально выделенные для них места».

По словам Р.Зарафгулиева, некоторые организации мешают им работать: «Они не дают забирать собак с улиц. Но мы продолжаем отлавливать собак и отвозить их в приют».

Отметим, что вчера в Сумгайыте 5-летняя Микаилзаде Зейнаб Эльчин гызы скончалась от бешенства в результате укуса собаки.

Э.А.

