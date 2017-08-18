В Баку стартовал XXIV Открытый чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-08-18 13:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовал XXIV Открытый чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике.

Всего за медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой будут бороться 25 гимнасток в возрастных категориях "юниоры" и "взрослые".

В соревнованиях, помимо представительниц клуба “Оджаг Спорт”, Бакинской Школы Гимнастики, клубов “Start” и “Zirvə”, Гянджи, Гусара и Кюрдамира, вне конкурса с показательными программами выступят гимнастки из зарубежных стран, находящиеся на сборах в Баку.

В ходе соревнований будут организованы флэш-моб, конкурсы с многочисленными призами и продемонстрированы показательные выступления.

(Автор: Максим Цурков)