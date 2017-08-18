Прогноз погоды на завтра

2017-08-18 12:39 | www.oxu.az | 4

В субботу, 19 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем - 40-50 %.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 25-26, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Э.А.

