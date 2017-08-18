Житель Баку оштрафован за незаконное содержание соколов (ФОТО)

2017-08-18 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов и Главное управление общественной безопасности МВД расследовали информацию, распространенную в социальных сетях о продаже соколов, говорится в сообщении пресс-службы минэкологии, распространенном в пятницу.

Было установлено, что житель Баку Таир Зохрабов произвел незаконный отлов трех соколов, включенных в «Красную книгу» Азербайджана, и держал их у себя на даче, не имея официального документа об их отлове и содержании.

По данному факту был составлен протокол, Зохрабов был оштрафован на 500 манатов.

Соколы были переданы в Реабилитационную клинику и Центр восстановления дикой природы при Алтыагаджском национальном парке. После прохождения реабилитации под контролем ветеринаров птицы будут выпущены на волю.

(Текст: Кямаля Сеидова)