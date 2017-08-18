Президент Турции посетит Азербайджан (версия 2)

2017-08-18 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан, сообщают в пятницу турецкие СМИ. Согласно сообщению СМИ, визит Эрдогана в Азербайджан ожидается 10-11 сентября.

Сообщается также, что в рамках визита президента Турции в Азербайджан его будет сопровождать глава турецкого МИД, а также ряд министров.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот с Турцией за семь месяцев 2017 года составил 1,45 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанских товаров в Турцию пришлось 766,51 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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