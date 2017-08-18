Житель Губы зарубил односельчанина топором

2017-08-18 13:00 | www.oxu.az | 4

В Губинском районе произошло убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Джими. Житель села Алхасов Мариф Газахмед оглу (1980 г.р.) зарубил топором односельчанина Ахмедова Ватана Векиль оглу (1983 г.р.). Сообщается, что конфликт произошел на почве личной неприязни.

Убитый В. Ахмедов был женат, имел 2 детей.

По факту в прокуратуре Губинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

И.Ф.