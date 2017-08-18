Ремонт одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане завершится в сентябре (ФОТО)

2017-08-18 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ремонт завода "Этилен-полиэтилен" ПО "Азеркимья" азербайджанской госкомпании SOCAR будет завершен в сентябре, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, накануне с работами по ремонту и модернизациями ознакомился президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Было отмечено, что закрытый на ремонт 10 августа завод будет возвращен в эксплуатацию 20 сентября в День нефтяников.

В рамках проекта реконструкции, который реализуется компанией Technip Italy и будет завершен до 2019 года, будут модернизированы имеющиеся технологические установки, построены новые объекты. Это позволит повысить производственную мощность "Азерикимья", обеспечить сырьем строящиеся установки по производству полипропилена и полиэтилена, покрыть внутренний спрос, повысить экспортный потенциал, усилить стабильность и безопасность технологического процесса, а также повысить качество производимой продукции и сырья.

(Автор: Анвар Мамедов)