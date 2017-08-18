Уложено более 170 километров газопровода "Турецкий поток"

2017-08-18 13:40 | www.trend.az | 3

В настоящее время уложено более 170 километров газопровода "Турецкий поток", сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе сессии 86-й Измирской международной ярмарки, сообщает РИА Новости.

"В мае текущего года на российской побережье Черного моря началось строительство морской части газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 километров газопровода", — сказал Новак, напомнив, что "Турецкий поток" призван улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу.



Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.