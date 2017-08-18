Житель Баку оштрафован за незаконное содержание хищных птиц

2017-08-18 13:30 | www.oxu.az | 3

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел проверили распространенную в социальных сетях информацию о продаже соколов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, в ходе проверки установлено, что житель города Баку Тельман Зохрабов незаконно отловив трех занесенных в «Красную книгу» Азербайджанской Республики соколов содержал их в принадлежащем ему дачном доме, не имея официальных разрешительных документов на содержание этих птиц и изъятие их из естественной среды обитания.

По факту в отношении Т.Зохрабова составлен протокол, он оштрафован в административном порядке на сумму 500 манатов. Птицы изъяты и переданы Центр восстановления дикой природы и Реабилитационную клинику при Алтыагачском Национальном парке. После обследования ветеринарным врачом и прохождения реабилитационного периода они будут выпущены в дикую природу.

Л.А.