Бесплатный Wi-Fi стал доступным еще в одном из парков Баку

2017-08-18 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" расширило охват бесплатного Wi-Fi на территорию парка "Гусейна Джавида", сообщил Trend в пятницу источник на телекоммуникационном рынке страны.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернета в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, "Зимнего парка", "Парка офицеров" и парков "Сахиль", "Ахундова", "Сабира" и "Хагани".

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будут охвачены также территории парков и "Деде Горгуд".

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 500 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev