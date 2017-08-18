Президент Турции готовится к официальному визиту в Азербайджан

2017-08-18 13:50 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится к официальному визиту в Азербайджан, передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Türkiye.

По информации источника, Эрдоган готовится к целому ряду официальных визитов. Турецкий президент посетит Иорданию, Казахстан и Азербайджан, а затем примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что визит Эрдогана в Азербайджан намечен на 10-11 сентября.

Л.А.