Между азербайджанским и грузинским спортсменом возник конфликт – ВИДЕО

2017-08-18 13:54 | www.oxu.az | 3

Завтра в Сумгайыте пройдет международный профессиональный турнир по кикбоксингу (K-1) памяти Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, об этом в социальных сетях написал заслуженный артист, президент Сумгайытского регионального клуба Федерации кикбоксинга Адалет Шукюров.

Перед соревнованием он записал видеообращение. Как видно на кадрах, между азербайджанским и грузинским спортсменом возник конфликт, в который вмешались окружающие.

А.С.

