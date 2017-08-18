Турция планирует подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС

2017-08-18 13:47 | www.trend.az | 5

Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу, передают турецкие СМИ.

По словам министра, Турция и Россия дополняют друг друга и не являются конкурентами.

"Участие России в выставке имеет особое значение. Российская сторона приняла решение и организовала участие в выставке в течение четырех-пяти месяцев. У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС", - сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".

Зейбекчи отметил, что в Российско-турецком деловом форуме, который пройдет сегодня в Измире, примут участие более 500 предпринимателей из Турции и 250 бизнесменов из России.

«Этот форум позволит обсудить не только шаги по расширению двустороннего сотрудничества, но и реализацию совместных проектов в третьих странах», - отметил министр.

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30 процентов - это "только начало".

"Есть многие сектора сотрудничества - нефтехимия, сельское хозяйство и другие, - которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между Россией и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции", - сказал Зейбекчи.

86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) проходит с 18 по 27 августа в Измире в Турции. Россия участвует в выставке в этом году в качестве страны-партнера.