Узбекская авиакомпания ввела в эксплуатацию новый тренажер Boeing-767

2017-08-18 13:51 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» приступила к эксплуатации нового тренажера - Full-flight-симулятора (FFS) воздушного судна Boeing 767, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

По данным перевозчика, FFS Boeing 767 – это новейшая разработка канадской компании Canadian Aviation Electronics (САЕ), оснащенная самым современным компьютерным обеспечением, системами визуализации и подвижности. Тренажер был поставлен компанией САЕ в апреле текущего года. Монтажные и установочные работы, наладку программного обеспечения и регулировку оборудования тренажера выполнили специалисты компании-производителя.

Для обеспечения техподдержки нового тренажера канадские специалисты подготовили 11 специалистов-инженеров авиакомпании Узбекистана, которые получили допуски для самостоятельного обслуживания авиатренажера.

Тренажер представляет собой точную копию кабины авиалайнера Boeing 767, установленную на подвижной платформе с шестью степенями свободы. Масса тренажера составляет около 13 тонн.

Система визуализации, разработанная в соответствии с международными промышленными стандартами для обеспечения высококачественного формирования изображений, позволяет вычислять сложные и эффективные визуальные сцены в нестандартных ситуациях, а заложенная в компьютерной системе симулятора база данных аэропортов - совершать полеты в любую точку земного шара.

Стоимость тренажера не сообщается.

В настоящее время в тренажерном центре НАК «Узбекистон хаво йуллари» функционируют современные процедурные тренажеры Full-flight-симуляторы Ил-114-100 и А320, позволяющие летному составу тренироваться в условиях, максимально приближенным к реальным. А с вводом в эксплуатацию FFS Boeing 767 в Узбекистане создана необходимая база для подготовки и переподготовки пилотов на ВС Boeing 767 без привлечения зарубежных учебных центров.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству.

Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 31 самолет западного производства. В том числе 13 пассажирских самолетов Boeing, 13 аэробусов (три А-310 и десять А-320-200), три среднемагистральных RJ-85 и два грузовых самолета Boeing-767-300BCF.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 22 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 24 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях. По данным «Узбекистон хаво йуллари», в этом году были открыты рейсы в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан).

В 2016 году авиакомпания уменьшила перевозку пассажиров на четыре процента по сравнению с 2015 годом - до 2,471 миллиона человек. Объем грузовых перевозок увеличился на 4,8 процента - до 43,8 тысячи тонн.

(Автор: Демир Азизов)