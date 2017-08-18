В CinemaPlus прошел предпремьерный показ «Телохранитель киллера» – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-18 14:12 | www.oxu.az | 3

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus 28 Mall прошел предпремьерный показ комедийного боевика «Телохранитель киллера», с участием Райана Рейнольдса в образе агента по защите свидетелей и Сэмюэля Л. Джексона, играющего наемного убийцу.

Режиссер картины Патрик Хьюз, который ранее работал над проектом «Неудержимые 3». Автор сценария Том О’Коннор. Главные роли сыграли звезды Голливуда: Сэмюэль Л. Джексон, Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Гари Олдман, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Джоэль Коисси и др.

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

