Сын Нуры Сури снял для нее видеоклип (ВИДЕО)

2017-08-18 13:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известная Азербайджанская исполнительница Нура Сури представила в социальной сети свой новый клип на песню "#MazoxistO", сообщили Trend Life.

Новая работа отличается от предыдущих: если раньше певица обращалась к профессиональным режиссерам, то теперь доверила съемки видеоклипа своему 17-летнему сыну Мохсену.

При съемках не использовалось профессиональное оборудование, музыкальный видеоролик был снят на мобильный телефон.

Нура Сури весьма довольна результатами, и надеется, что в будущем они реализуют еще много совместных проектов.

Автор слов и музыки песни - Фарид Ага. Стилистом в съемочном процессе выступила сама певица

(Автор: Джани Бабаева)