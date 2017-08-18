Турция подпишет соглашение с «путинским союзом»

2017-08-18 14:20 | www.oxu.az | 3

Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с ЕврАзЭС о подписании таможенного соглашения без нарушения соответствующего соглашения с ЕС. Турция хочет наладить и другое сотрудничество - с ЕАЭС», - сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии «Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере».

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30 процентов — это «только начало».

«Есть многие сектора сотрудничества — нефтехимия, сельское хозяйство и другие, — которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит в себя и инвестиции», - отметил Зейбекчи.

Н.О.