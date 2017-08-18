Дорожная полиция задержала грабителя – ФОТО

2017-08-18 14:26 | www.oxu.az | 4

В Сумгайыте сотрудники дорожно-патрульной службы задержали грабителя, вырвавшего у женщины сумку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Milli.Az, 16 августа на улице Зюльфю Гаджиева в Сумгайыте неизвестный вырвал у женщины сумку, в которой находились золотые изделия, банковская карта и деньги. Женщина подошла к несущим поблизости службу сотрудникам дорожной полиции и попросила о помощи. Сотрудники Отделения Государственной дорожной полиции Сумгайыта – старший сержант Сахиб Акберов и Иса Гусейнов сразу же бросились вслед за грабителем. Преступник был задержан в нескольких сотнях метров от места происшествия и вместе с вещественными доказательствами передан в Управление полиции Сумгайыта.

Выяснилось, что задержанный – житель Баку Низами Агалиев, который сознался в содеянном.

По факту в Следственном отделе Управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование.