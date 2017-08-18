В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 23 стран

2017-08-18 13:59 | www.trend.az | 3

Граждане 23 стран пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в столице Каталонии Барселоне, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

Так, среди пострадавших числятся граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.

Ранее местные власти сообщали, что в результате теракта в Барселоне пострадали представители 18 государств.