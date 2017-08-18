"Телохранитель киллера" в "CinemaPlus": Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон должны объединиться, чтобы выжить (ФОТО)

2017-08-18 14:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall прошел предпремьерный показ комедийного боевика "Телохранитель киллера", с участием Райана Рейнольдса в образе агента по защите свидетелей и Сэмюэля Л. Джексона, играющего наемного убийцу, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссер картины Патрик Хьюз, который ранее работал над проектом "Неудержимые 3". Автор сценария - Том О’Коннор. Главные роли сыграли звезды Голливуда - Сэмюэль Л. Джексон, Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Гари Олдман, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Джоэль Коисси и другие.

О фильме: он - телохранитель мирового уровня. Его новая работа - охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа - есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания - под большим вопросом.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

(Автор: Джани Бабаева)