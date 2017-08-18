На что население тратит доходы?

2017-08-18 14:40 | www.oxu.az | 3

В январе-июле 2017 года номинальные доходы населения страны, увеличившись на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигли 27716,9 миллиона манатов.

Как передает Oxu.Az, объем доходов на душу населения в среднем составил 2853,4 манатов.

За этот период 85,9 процента доходов были потрачены на потребительские расходы, 8,4 процента на выплату налогов, социальное страхование и добровольные членские взносы, 1,9 процента – на выплаты по кредитам, 3,8 процента – на сборы.

После совершения всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения остались средства на сумму 25373,5 миллиона манатов.

Л.А.

